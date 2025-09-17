МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Вывод отелей из тени: зачем глэмпинги приравняли к гостиницам

Новые правила ввели для борьбы с серым рынком аренды.
Юлия Семина 2025-09-17 00:40:35
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В 18-и регионах России гостевые дома и глэмпинги приравняли к гостиницам. Для них уже прописали требования, которые касаются площади, количества гостей, удобств и мебели. Новые правила начали действовать с первого сентября, они направлены на повышение качества услуг для туристов. Мера разработана для борьбы с серым рынком аренды.

Например, в Ульяновске дачники СНТ «Черемушки» уже год не знают покоя: на их улице появился гостевой дом с посуточной арендой. Соседи жалуются на круглосуточные вечеринки и полное игнорирование правил. Владельцы не платят налоги и продолжают работать, несмотря на жалобы. Таких «серых гостиниц» по всей стране еще сотни, если не тысячи — и именно с ними с 1 сентября начали бороться на законодательном уровне.

По данным Национального института аккредитации, на сегодня классификацию прошли почти 25 тысяч объектов — это около 90% рынка. Пять тысяч гостиниц приостановили работу, другим - осталось внести свой бизнес в государственный реестр.

Однако есть и те, кто не успел внести свой бизнес в госреестр. Теперь они рискуют остаться без рекламы на агрегаторах и попасть под штраф: юридические лица - от 300 до 450 тысяч рублей, должностные - от 50 до 70 тысяч рублей. За повторное нарушение грозит штраф не менее 500 тысяч рублей или проценты от годовой выручки.

Кроме того, теперь гостиницы оцениваются по звездам — этим занимаются аккредитованные организации. Правила простые: если гостиница заявляет четыре звезды, она должна соответствовать стандарту — иначе уровень сервиса нужно повышать.

Также эксперты, которые присваивают звезды, теперь проходят обязательное обучение и несут ответственность за свои решения.

