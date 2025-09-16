В Домодедово задержали пассажира с чертежами скрипок Страдивари

Таможенники пресекли вывоз за рубеж чертежей коллекционных скрипок XIX-XX веков. Инцидент произошел в аэропорту Домодедово, сообщает пресс-служба ФТС России.

Пассажира, вылетающего в Стамбул, остановили для выборочного контроля.

«В зеленом коридоре <...> таможенник обнаружил шесть печатных изданий, а также 16 чертежей музыкальных инструментов - копии форм и размеров скрипок Амати, Гварнери, Страдивари и их отдельных элементов», - говорится в сообщении.

Кроме того, в чемодане у пассажира нашли специальный перфорированный ролик (перфоленту) для механического пианино с записью произведения Камиля Сен-Санса «Гавот».

Разрешительных документов на вывоз у пассажира при себе не было. По заключению экспертов, чертежи и ролик с записью представляют культурную ценность. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.