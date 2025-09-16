МВД предупредило о новой схеме аферистов с исходящими звонками

В МВД зафиксировали волну мошенничеств, построенных на новой уловке. Аферисты рассылают поддельные документы или тревожные сообщения и оставляют номер, чтобы им перезвонили. Об этом сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк.

«Сотрудники УБК МВД России зафиксировали волну дистанционных мошенничеств с использованием новой уловки. Аферисты создают ситуации, в которых граждане сами принимают решения с ними связаться», - рассказала Волк.

Официальный представитель ведомства сообщила, что преступники рассылают поддельные документы или сообщения. При этом аферисты оставляют номер, по которому якобы необходимо срочно позвонить.

Как рассказала Волк, многие люди решают на всякий случай проверить информацию и связаться с тем, кто ее отправил. В результате преступники обходят системы безопасности банков и операторов связи, блокирующие подозрительные входящие звонки.

Сообщения, в которых предлагается перезвонить, могут поступать в мессенджеры, на электронную почту, через СМС и даже в обычный почтовый ящик. Типичными примерами является информация о взломе аккаунта. Также мошенники пытаются убедить жертву в необходимости замены документов, банковской или сим-карты, оплаты услуг или штрафов.

При этом сами мошенники считают, что гораздо легче обмануть человека, который сам им позвонил. Ведь он уже испытывает доверие к собеседнику, предложившему «помощь».

Ранее в МВД порекомендовали не игнорировать уведомления в смартфонах, СМС с кодом подтверждения и предупреждения о подозрительной активности, даже если они кажутся навязчивыми. Из-за этого растут шансы не заметить чужой вход в ваш аккаунт.