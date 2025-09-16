Умер американский актер и режиссер Роберт Редфорд. Об этом сообщила газета The New York Times.

Редфорду было 89 лет.

Он играл в таких картинах, как «Бутч Кэссиди и Санденс Кид», «Афера», «Три дня Кондора», «Великий Гэтсби», «Вся президентская рать», «Из Африки».

Также Редфорд был лауреатом премии «Оскар» за лучшую режиссуру за фильм «Обыкновенные люди» 1981 года. Причем он является одним из шести режиссеров в истории мирового кинематографа, которые получили награду за дебютный фильм.

В 2002 году Редфорд также получил «Оскар» за выдающиеся заслуги в кино. Кроме этого, на его счету ряд других влиятельных кинопремий.

В 2018 году Роберт Редфорд объявил о завершении своей актерской карьеры, но при этом упомянул, что, возможно, снимет еще какую-то кинокартину в качестве режиссера.