Немецкому фермеру грозит срок из-за посылки с мылом из России

Ему отправил подарок знакомый из Барнаула.
Дима Иванов 2025-09-13 04:31:59
© Фото: Matthias Balk, dpa, Globallookpress

Немецкая прокуратура начала расследование в отношении предпринимателя из Веббелина за получение посылки с мылом из России, сообщила телерадиокомпания Norddeutscher Rundfunk.

По данным издания, немецкий предприниматель получил уведомление от надзорного ведомства, в котором его обвиняют в нарушении санкционного режима ЕС из-за посылки, отправленной знакомым из России.

В посылке находились деревянная фигурка, кусок мыла и компакт-диск. Согласно документу, это квалифицируется как уголовное правонарушение, за которое предусмотрено лишение свободы от трех месяцев до пяти лет.

Мужчине предписано в течение трех недель предоставить письменное объяснение, а также данные о своей личности и ежемесячном чистом доходе.

Предприниматель заявил в беседе с NDR, что не считает себя преступником и назвал ситуацию смехотворной. По его словам, пасхальный подарок прислал житель Барнаула, говорящий по-немецки, с которым он познакомился несколько лет назад на сельскохозяйственной выставке. На Рождество он сам отправлял посылку в Россию, и, вероятно, россиянин решил ответить тем же.

Посылку, отправленную из России, приостановила почта в Лейпциге. Таможенная служба проверила содержимое и составила протокол, зафиксировав один кусок мыла, один декоративный деревянный предмет и один компакт-диск, которые входят в санкционный список. Стоимость товаров оценили в 26,83 евро, после чего их изъяли.

Предприниматель нанял юриста и намерен отстаивать свои права в суде.

#Германия #мыло #санкции ЕС #фермеры в Германии
