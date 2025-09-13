С 1 октября подать заявление о мошенничестве можно будет в онлайн-банке

С 1 октября российские банки должны будут иметь в своих мобильных приложениях функцию, с помощью которой клиент смог бы сообщить о мошеннических переводах. Об этом сообщил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.

По его словам, таковы требования ЦБ РФ, а мера позволит упростить подачу заявлений, минуя походы в банки и общение с со специалистами колл-центра. В целом создается единый канал связи «клиент - банк».

«С 1 октября в России вступают в силу новые требования Банка России, обязывающие крупные банки встроить в свои мобильные приложения специальный функционал для подачи заявлений о мошеннических переводах. Это важный шаг, который существенно упростит процесс фиксации подобных преступлений и позволит пострадавшим быстрее получать электронные справки для обращения в полицию», - рассказал он РИА Новости.

Немногим ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина выступила с заявлением о том, что банки должны прекратить необоснованно блокировать денежные средств россиян.