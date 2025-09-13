МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

С 1 октября подать заявление о мошенничестве можно будет в онлайн-банке

Заявление о мошенничестве можно будет подать напрямую в банк через мобильное приложение, что поможет ускорить реакцию банка и правоохранителей и повысить шансы на расследование злодеяния.
Дарина Криц 2025-09-13 04:18:58
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

С 1 октября российские банки должны будут иметь в своих мобильных приложениях функцию, с помощью которой клиент смог бы сообщить о мошеннических переводах. Об этом сообщил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.

По его словам, таковы требования ЦБ РФ, а мера позволит упростить подачу заявлений, минуя походы в банки и общение с со специалистами колл-центра. В целом создается единый канал связи «клиент - банк».

«С 1 октября в России вступают в силу новые требования Банка России, обязывающие крупные банки встроить в свои мобильные приложения специальный функционал для подачи заявлений о мошеннических переводах. Это важный шаг, который существенно упростит процесс фиксации подобных преступлений и позволит пострадавшим быстрее получать электронные справки для обращения в полицию», - рассказал он РИА Новости.

Немногим ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина выступила с заявлением о том, что банки должны прекратить необоснованно блокировать денежные средств россиян.

#Россия #в стране и мире #Банки #ЦБ РФ #Мошенники #Госдума РФ #мобильный банк #онлайн-банк
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
2
«Панцирь». Работа в период СВО
3
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
4
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
5
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
6
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
7
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
8
Воентех
9
«Военная приемка» в Беларуси
10
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 