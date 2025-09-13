Юный питбайкер умер после попадания под бетономешалку в Ставрополье

В городе Михайловск Ставропольского края произошло ДТП с участием школьников на питбайках, один подросток погиб, сообщила региональная Госавтоинспекция.

Авария случилась, когда два питбайка под управлением 15-летнего и 13-летннго подростков, столкнулись с бетономешалкой на перекрестке.

По предварительным данным, несовершеннолетние водители не предоставили преимущество грузовику. В результате пострадали оба водителя питбайков и 16-летний пассажир одного из них.

Подростков доставили в больницу с тяжелыми травмами, однако 15-летний школьник позже скончался.

Ранее в МВД решили запретить выезжать на дороги общего пользования на питбайках - мини-мотоциклах для езды по бездорожью и выполнения трюков. Соответствующие изменения будут внесены в ПДД.