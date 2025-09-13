На Землю надвигается магнитная буря, которая продлится целую неделю

Ученые предупреждают о начале сильных магнитных бурь в ночь на 14 сентября из-за воздействия крупной корональной дыры, а геомагнитные возмущения могут продолжаться до шести дней, сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики РАН.

На видимой стороне Солнца обнаружена крупная экваториальная корональная дыра. По данным моделирования, она формирует широкий поток быстрого солнечного ветра, который Земля будет пересекать до шести суток.

В ночь с субботы на воскресенье планета войдет в возмущенную область межпланетного пространства, после чего скорость солнечного ветра начнет расти с текущих 400 км/с до 500–600 км/с 14–15 сентября, достигая пика около 700 км/с во вторник, 16 сентября, уточнили в лаборатории.

При воздействии крупных корональных дыр уровень магнитных бурь может достигать от G1 до G3 по шкале, где G1 обозначает слабые возмущения, а G5 — экстремально сильные.

Ранее 2 сентября мировая сеть станций зафиксировала начало магнитных бурь планетарного масштаба уровня G2-G3.