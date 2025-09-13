МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Старейшей в мире женщиной признали 130-летнюю жительницу Узбекистана

У бабушки нет документов, для рекорда Гиннесса возраст придется подтвердить.
Дима Иванов 2025-09-13 00:04:06
© Фото: adliyangiliklari, Telegram

В Узбекистане Хувайдо Умарову, которой исполнилось 130 лет, объявили старейшей жительницей планеты. Как сообщили в Министерстве юстиции республики, суд подтвердил, что она родилась 1 января 1895 года.

В ведомстве подчеркнули, что впервые в истории страны официально зарегистрирован столь преклонный возраст жительницы. Инициатива исходила от местного отдела юстиции, который подал иск в рамках кампании «Ни один человек не останется без документов».

При этом в суде уточнили, что отсутствуют документальные подтверждения возраста долгожительницы, такие как записи в метрических книгах или другие архивные данные.

Хувайдо Умарова может быть внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самый пожилой человек на Земле, если ее возраст подтвердят международные эксперты.

Ранее старейшей жительницей планеты считалась британка Этель Катерхэм, отметившая 21 августа свое 116-летие, а до нее - монахиня из Бразилии Ина Канабарру Лукас, которая умерла в возрасте 116. Официально самым пожилым человеком в истории признана Жанна Луиза Кальман, скончавшаяся в 1997 году в возрасте 122 лет.

#СНГ #Узбекистан #рекорд Гиннеса #пожилой возраст
