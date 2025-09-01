Ворота российского генконсульства в Сиднее протаранил автомобиль

Ворота генерального консульства Российской Федерации в Сиднее протаранил автомобиль. В ходе инцидента пострадал сотрудник полиции.

«Мужчина был арестован после того, как машина въехала на территорию генконсульства России в Сиднее <…> как утверждается, он протаранил ворота на своей машине», - сообщает телеканал 9News.

Известно, что подозреваемому 39 лет, сейчас с ним работают следователи. Сообщается, что водитель сотрудничает с местными силовиками, о его мотивах не сообщается.

Пострадавший при наезде полицейский получил травму руки. Ведется расследование инцидента.