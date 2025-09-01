МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Ворота российского генконсульства в Сиднее протаранил автомобиль

Тридцатидевятилетний водитель задержан и сотрудничает со следствием.
Ян Брацкий 2025-09-01 02:52:59
© Фото: zmei_ru, X

Ворота генерального консульства Российской Федерации в Сиднее протаранил автомобиль. В ходе инцидента пострадал сотрудник полиции.

«Мужчина был арестован после того, как машина въехала на территорию генконсульства России в Сиднее <…> как утверждается, он протаранил ворота на своей машине», - сообщает телеканал 9News.

Известно, что подозреваемому 39 лет, сейчас с ним работают следователи. Сообщается, что водитель сотрудничает с местными силовиками, о его мотивах не сообщается.

Пострадавший при наезде полицейский получил травму руки. Ведется расследование инцидента.

#ЧП #таран #Генконсульство РФ #ДТП #Сидней
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Панцирь». Работа в период СВО
2
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
3
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
4
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
5
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
6
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
7
Воентех
8
«Военная приемка» в Беларуси
9
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
10
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 