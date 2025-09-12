МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Бывший чемпион Европы по боксу Ловари Михайленко найден убитым в Омске

Погибшему был всего 31 год.
Тимур Юсупов 2025-09-12 22:49:35
© Фото: СУ СК России по Омской области © Видео: СУ СК России по Омской области

В Омске застрелен чемпион Европы по боксу Ловари Михайленко. Как сообщили в местном управлении Следственного комитета, 31-летний спортсмен был застрелен у себя дома выстрелом в голову - в убийстве замешан 23-летний знакомый мужчины.

Как установило следствие, подозреваемый, который после совершения преступления пытался скрыться за пределами Омской области, убил Михайленко в ходе бытового конфликта.

«По версии следствия, фигурант, находясь в гостях у потерпевшего, в ходе конфликта из личных неприязненных отношений выстрелил в голову последнему из пистолета ТТ», — сообщили в следкоме.

Задержанный мужчина признал свою вину, однако отказался давать показания. На месте преступления были найдены пуля, убившая боксера, а также гильза от нее. Предполагаемое же орудие убийства подозреваемый пытался вывезти в той же машине, в которой скрывался от полиции. Против стрелявшего завели уголовное дело по статье «Убийство».

Убитый спортсмен был представителем Омского областного центра олимпийской подготовки по боксу. В 2008 году он стал победителем юношеского первенства Европы по боксу, проходившего в Сербии.

#Спорт #убийство #криминал
