Любимова на встрече с Путиным отметила рост интереса к российскому кино

Министр культуры РФ Ольга Любимова на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявила, что интерес к российскому кино за последние четыре года значительно вырос.

«В 2021 году нас все пугали, что не пойдет российский зритель только на российское кино, и тем не менее - 2024 год, 100 млн зрителей, 79% - доля отечественного кино», - сказала Любимова.

Путин вспомнил, что на момент ухода западных кинокомпаний из России этот показатель был равен 27%.

Любимова добавила, что те зрители, которые выбирали исключительно импортный кинопродукт, не перестали ходить в кинотеатры, а заинтересовались российскими фильмами.

По ее словам, сейчас сценаристы и режиссеры стараются создавать семейный контент, который был бы интересен сразу нескольким поколениям зрителей, и они могли бы ходить в кинотеатры семьями.

«Помимо детских фильмов, конечно, и исторические драмы, и, что нам очень важно, и что тяжело дается, но мы работаем в этом направлении, это что касается нашей новейшей истории и СВО, появились сильные сценарии на эту тему, нашлось время, что бы осмыслить и начать писать на эту тему», - добавила Любимова.

Также для создания современных военных фильмов планируется привлекать участников боевых действий, которые могут передать информацию от первого лица.