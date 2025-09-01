Путин поздравил школьников, студентов и педагогов с Днем знаний

Президент России Владимир Путин поздравил российских школьников, студентов колледжей и вузов, их родителей и педагогов с Днем знаний.

«Будущее принадлежит умным, образованным, активным и неравнодушным людям. Всем, кто жадно впитывает знания, постоянно стремится к новому, кто хочет приносить пользу родной стране и добивается этой цели - конкретными делами, победами и достижениями», - сказал Путин в своем видеообращении.

Глава государства пообещал, что в стране будет делаться все для того, чтобы у детей были лучшие условия для усвоения новых знаний.

«Чтобы каждый ребенок в нашей стране рос здоровым, счастливым, гармонично развитым человеком, получал качественное образование и мог выбрать дело по душе, реализовать свой потенциал, служить своему народу», - добавил президент.

Особые слова поздравления Путин адресовал первоклассникам, для которых в этом году прозвенит первый звонок. Обращаясь к ним глава государства отметил, что каждый предмет школьной программы откроет широкие возможности в познании нового. Путин пожелал первоклассникам хороших педагогов и наставников, верных друзей и единомышленников.

Президент также напомнил, что за последние шесть лет в России были построены более 1600 новых школ, в которых смогут учиться более миллиона учеников.

Существенное обновление проводится и в системе среднего профессионального образования. Сегодня в российских колледжах учатся более трех миллионов 800 тысяч абитуриентов.