Юрист назвал подводные камни выплаты пособий в цифровых рублях

Навязать переход на цифровой рубль среди пенсионеров не получится.
Дима Иванов 2025-09-10 03:59:07
© Фото: Пелагия Тихонова, РИА Новости

В России с 1 октября стартует пилотный проект по выплате социальных пособий в цифровых рублях. В случае успеха инициативы она будет расширена на пенсии и другие выплаты.

Цифровой рубль призван повысить прозрачность бюджетных расходов, упростить контроль за целевым использованием средств и ускорить платежи. Замдиректора АНО «Центр развития законодательства» Дмитрий Матюшенков отметил, что для государства это снизит риски мошенничества и издержки, а для граждан обеспечит бесплатные переводы, защиту от несанкционированных операций и удобство расчетов в отдаленных регионах.

Россия следует мировым трендам, внедряя цифровую валюту как дополнение к существующим формам расчетов, подчеркнула вице-президент Ассоциации управленцев и предпринимателей Юлия Хайдер.

«Россия идет в ногу со временем и поддерживает тенденции большинства правительств мира», - отметила она в разговоре с 360.ru.

По словам Хайдер, это стимулирует банки развивать цифровые сервисы, но требует модернизации инфраструктуры. Экономика выиграет от сокращения теневых операций и ускорения оборота средств.

Для предпочитающих традиционные деньги граждан, добавил Матюшенков, ничего не изменится: наличные и безналичные платежи останутся доступны. Он добавил, что цифровой рубль - это дополнительный инструмент, и выбор формы расчетов останется за гражданами без давления со стороны государства или банков.

Какие пособия будут выплачиваться в цифровых рублях

В пилот могут войти пособия по рождению ребенка, уходу за ним, материнский капитал, выплаты по безработице, больничные, а также поддержка многодетных семей и инвалидов, полагает Хайдер. Точный перечень определит правительство.

Переход на цифровой рубль, пояснил Матюшенко, добровольный: без открытия цифрового кошелька выплаты продолжат поступать на карту или в наличной форме. Для получателей через «Почту России» цифровые рубли будут автоматически конвертироваться в обычные деньги.

Какие проблемы могут возникнуть из-за выплаты пособий в цифровых рублях

Член Ассоциации юристов России Евгений Кривцун назвал возможные сложности: конвертация цифровых рублей для почтовых выплат может вызвать сбои из-за различий в системах учета. Также он указал, что переводы пока бесплатны, но в будущем могут появиться комиссии, как это произошло с эквайрингом.

Кроме того, отслеживание трат в цифровых рублях позволит правительству выявлять нецелевое использование средств.

«Пока это в планах. На сегодняшний день говорить о том, что предстоит какая-то массовая блокировка, не приходится», - подчеркнул Кривцун.

Цифровые кошельки будет контролировать Центробанк, а доступ к ним граждане получат через приложения коммерческих банков для оплаты товаров, услуг или обналичивания.

В России начали широко внедрять цифровой рубль и универсальный QR-код в платежную систему, банки обяжут обеспечить клиентам возможность их повсеместного использования с сентября 2026 года. Соответствующий указ президента России Владимира Путина появился 23 июля на сайте официального опубликования правовых актов.

 

