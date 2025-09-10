Каждый третий старшеклассник в США не обладает базовыми навыками чтения

Согласно докладу Национальной оценки образовательного прогресса (NAEP), свыше трети американских выпускников школ не владеют элементарными навыками чтения, а общие результаты стали самыми низкими за последние тридцать лет.

В документе указано, что 32% учеников 12-го класса продемонстрировали уровень ниже базового (NAEP Basic), что на два пункта выше, чем в 2019 году, и на двенадцать пунктов больше, по сравнению с 1992 годом.

Доклад подчеркивает также, что 45% старшеклассников не достигли базового уровня в математике, а среди восьмиклассников 38% не усвоили необходимые знания по естественным наукам. Анализ выявил снижение успеваемости с 2019 по 2024 год у учащихся Среднего Запада и Юга, в то время как на Северо-Востоке и Западе изменения оказались статистически незначимыми.

Газета The New York Times также связывает низкие результаты американских школьников на тестировании с вынужденной изоляцией во время пандемии Covid-19.

Национальная оценка образовательного прогресса (NAEP), часто называемая «Табелью успеваемости нации», представляет собой основное национальное исследование знаний и умений школьников в государственных и частных учебных заведениях по ключевым дисциплинам.

В 2024 году тестированию подверглись около 23 тысяч восьмиклассников по естествознанию и свыше 43 тысяч выпускников по чтению и математике.