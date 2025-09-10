МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Хирурги госпиталя Бурденко удалили бойцу СВО редкую опухоль на сердце

На операционном столе оказался Юрий Гагарин с редчайшей опухолью сердца, но уже через две недели боец сможет вернуться к привычной жизни.
Марина Крижановская Любовь Фёдорова 2025-09-10 00:56:08
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Кардиохирурги Главного военного клинического госпиталя имени Н. Н. Бурденко успешно прооперировали тезку знаменитого космонавта - участника специальной военной операции Юрия Гагарина. У военнослужащего нашли редчайшее заболевание - опухоль с развитой системой сосудов, такое встречается у одного из пяти тысяч человек.

К врачам боец поступил с тревожными симптомами - регулярно терял сознание, а ультразвуковое исследование подтвердило предположения: у мужчины опухоль сердца, хотя она оказалась доброкачественной. Операция была единственным способом его вылечить.

Дело в том, что часть образования в любой момент может оторваться и через систему кровоснабжения распространяться по организму, например, в головной мозг или в любой другой орган. После чего последуют закупорка сосудов и инфаркт.

Операция продлилась порядка двух часов. Для нее потребовалось вспомогательное оборудование - аппарат искусственного кровообращения, так как оперируют на открытом сердце и останавливают этот орган. Также важна исключительная точность кардиохирурга и команды специалистов.

Сложность операции заключается в том, чтобы очень аккуратно обращаться с новообразованием и не допустить его распада на какие-то мелкие фрагменты. Если это произойдет, то будет высокий риск для пациента.

Ожидается, что восстановление даже после таких тяжелых хирургических вмешательств, произойдет в кратчайшие сроки. Врачи обещают, что уже через два дня Юрий Гагарин будет на ногах, а через две недели вернется к привычному, возможно, и фронтовому образу жизни и уже без риска инфаркта.

Ранее благодаря технологии дополненной реальности военным врачам удалось спасти бойца. С ее помощью хирурги госпиталя имени Бурденко могут буквально видеть пациента насквозь, что помогает снизить инвазивность операций.

#в стране и мире #Операция #опухоль #хирурги #госпиталь им. Бурденко #операция на сердце #бойцы сво
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
2
«Панцирь». Работа в период СВО
3
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
4
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
5
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
6
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
7
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
8
Воентех
9
«Военная приемка» в Беларуси
10
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 