Хирурги госпиталя Бурденко удалили бойцу СВО редкую опухоль на сердце

Кардиохирурги Главного военного клинического госпиталя имени Н. Н. Бурденко успешно прооперировали тезку знаменитого космонавта - участника специальной военной операции Юрия Гагарина. У военнослужащего нашли редчайшее заболевание - опухоль с развитой системой сосудов, такое встречается у одного из пяти тысяч человек.

К врачам боец поступил с тревожными симптомами - регулярно терял сознание, а ультразвуковое исследование подтвердило предположения: у мужчины опухоль сердца, хотя она оказалась доброкачественной. Операция была единственным способом его вылечить.

Дело в том, что часть образования в любой момент может оторваться и через систему кровоснабжения распространяться по организму, например, в головной мозг или в любой другой орган. После чего последуют закупорка сосудов и инфаркт.

Операция продлилась порядка двух часов. Для нее потребовалось вспомогательное оборудование - аппарат искусственного кровообращения, так как оперируют на открытом сердце и останавливают этот орган. Также важна исключительная точность кардиохирурга и команды специалистов.

Сложность операции заключается в том, чтобы очень аккуратно обращаться с новообразованием и не допустить его распада на какие-то мелкие фрагменты. Если это произойдет, то будет высокий риск для пациента.

Ожидается, что восстановление даже после таких тяжелых хирургических вмешательств, произойдет в кратчайшие сроки. Врачи обещают, что уже через два дня Юрий Гагарин будет на ногах, а через две недели вернется к привычному, возможно, и фронтовому образу жизни и уже без риска инфаркта.

Ранее благодаря технологии дополненной реальности военным врачам удалось спасти бойца. С ее помощью хирурги госпиталя имени Бурденко могут буквально видеть пациента насквозь, что помогает снизить инвазивность операций.