Трамп объявил о спасении россиянки Цурковой из плена в Ираке

Президент США Дональд Трамп объявил об освобождении Елизаветы Цурковой, имеющей гражданство России и Израиля, иракской шиитской группировкой «Катаиб Хезболлах».

Трамп отметил в своем сообщении в социальной сети Truth Social, что он рад информировать о том, что Цуркова, студентка Принстонского университета, чья сестра обладает американским гражданством, недавно была освобождена «Катаиб Хезболлах» и теперь пребывает в безопасности в посольстве США в Ираке после длительного периода мучений.

Кроме того, он призвал радикальное палестинское движение ХАМАС срочно освободить всех заложников, удерживаемых в секторе Газа.

Цуркова исчезла в Ираке в 2023 году. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху 5 июля 2023 года подтвердила, что ее удерживает группировка «Катаиб Хезболлах». В заявлении аппарата главы правительства уточнялось, что она прибыла в страну по российскому паспорту для научной деятельности.

По сведениям израильской государственной телерадиокомпании Kan, Цуркова специализируется на Сирии и деятельности террористической организации «Исламское государство*». Ее исследования фокусировались на анализе сторонников иракского шиитского лидера Муктады ас-Садра и ливанских вооруженных формирований.

В июле 2023 года саудовский канал Al Hadath передал, что иракские власти ведут расследование инцидента с похищением Цурковой. Подчеркивалось, что Багдад рассматривает это дело как вопрос, касающийся безопасности страны.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) - международная террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.