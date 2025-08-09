Жительница Ленинграда рассказала, как разминировали город после блокады

В России 9 августа отмечают День окончания Ленинградской битвы - самой продолжительной битвы XX века. В этот день «Звезда» поговорила с жительницей блокадного Ленинграда Александрой Лещук, которая в свои 99 лет отчетливо помнит имена боевых подруг. В 1944 году после полного снятия блокады Ленинграда они вместе разминировали усыпанные нацистскими минами пригороды и сделали безопасными Пушкин, Павловск, Пулковские и Синявинские высоты.

«Мне дали в помощь Машу Чертолысую - она опытная, минер, разминер, была награждена орденом Красной Звезды. Она шла с одной стороны, а я с другой, двигались друг к другу навстречу. И в какой-то момент вдруг услышали взрыв. И пока мы ее до Пулково, где мы дислоцировались, - это в районе Пулковской обсерватории, везли, она по дороге скончалась», - вспоминает Александра Лещук.

Однако сложнее всего было во время блокады - семья страдала от дистрофии, а 15-летняя Саша вставала в 4 утра чтобы получить 125 граммов хлеба. Дальше шла на оборонительные работы.

«Что мы только ни делали - окопы копали, противотанковые рвы копали, надолбы ставили. Погрузочно-разгрузочные работы выполняли, особенно для понтонного моста грузили детали. Бункер строили», - поделилась жительница Ленинграда.

День воинской славы - окончания Ленинградской битвы впервые отмечают в 2025-ом году. 9 августа включили в перечень памятных дат по инициативе музея «Битва за Ленинград» и Российского военно-исторического общества.

Смотрите о важной для нашей страны дате в сюжете Александра Тарасенко.