Операторы БПЛА разгромили КНП и пехоту врага в Запорожской области

Операторы ударных беспилотников новороссийских и ставропольских десантников уничтожили командно-наблюдательный пункт (КНП) и пехоту ВСУ в укрытиях в районе населенных пунктов Плавни и Степногорск Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны России.

По данным российского оборонного ведомства, операторы разведывательных квадрокоптеров, проводя воздушную разведку, обнаружили в подвалах полуразрушенных зданий личный состав ВСУ.

Во время детального изучения объектов установили, что в одном из подвалов оборудован командно-наблюдательный пункт, а в других домах – опорные пункты с укрытиями.

После того, как FPV-дроны и квадрокоптеры со сбросами были запущены, оператор разведывательного БПЛА скорректировал полет дронов, операторы которых, умело обойдя все препятствия, нанесли удары по полуразрушенному зданию.

В результате решительных действий вражеский командно-наблюдательный пункт был уничтожен, а операторы квадрокоптеров со сбросами, в свою очередь, разгромили пехоту ВСУ в укрытиях опорных пунктов, которые были расположены в подвалах.

Таким образом, успешная боевая работа операторов ударных беспилотников позволила штурмовым подразделениям беспрепятственно и без потерь зайти в опорные пункты и произвести их зачистку.

Напомним, что подразделения новороссийских и ставропольских десантников круглосуточно ведут боевую работу по поиску, обнаружению и уничтожению командно-наблюдательных пунктов, полевых складов с боеприпасами, боевой техники и личного состава ВСУ в районе населенных пунктов Плавни и Степногорск Запорожской области.

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов.