В Мирном открылся реконструированный оздоровительный комплекс «Звезда»

В Мирном после масштабной реконструкции открылся спортивно-оздоровительный комплекс центра «Звезда». Специалисты Военно-строительной компании Минобороны РФ возводили его около четырех лет. Открытие заветной «Звезды» ждал весь город.

«Для военнослужащих, для людей, для детей - это большое открытие. В том числе и для меня. Я давно этого ждал и очень рад, что он на таком высоком уровне построен, наш город развивается», - рассказал военнослужащий Артем.

Любители плавания особенно рады новому спортивно-оздоровительному комплексу.

«Я занимаюсь плаванием с детства и это большая возможность для наших спортсменов, детей, семей заниматься в таком классном комплексе», - призналась Елизавета Рудакова.

Спортивно-оздоровительный комплекс возведен военными строителями в рамках модернизации уже существующего здания. Оно было построено почти 60 лет назад. Над новым объектом в течение четырех лет трудились больше 400 специалистов. Два бассейна: на 25 и 12 метров, зал для борьбы, термальные комнаты, буфет - здесь все предусмотрено для полного и качественного восстановления.

«В городе и на космодроме очень хорошо развита спортивная база. Много объектов, которые помогают поддерживать физические возможности. Но все равно, при наличии такой хорошей базы, у нас в ряде секций не хватает площадей и мест. Поэтому для города это очень большое событие», - объяснил глава города Мирный Юрий Сергеев.

Это первый этап. Второй - не менее масштабный. Старое здание реконструируют, построят новые спортзалы, а также большую автомобильную парковку. Главная задача, чтобы у каждого жителя города Мирный была возможность вести активный образ жизни.

«Чтобы жители космодрома и Мирного ходили сюда, занимались спортом и радовали детишек. Планировка современная, проект был разработан в 2020 году, все здесь новое», - отметил начальник обособленного подразделения строительное управление «Мирный» публично-правовой компании «Военно-строительная компания» Василий Кисляков.

Тренерский состав - люди с профессиональным образованием, чемпионы России, кандидаты в мастера спорта.

«Кикбоксинг у нас в городе очень развитый вид спорта. Город Мирный у нас блистает на всероссийской и мировой арене по кикбоксингу», - напомнил тренер Тимур Косопалов.

Параллельно в городе продолжается возведение нового госпиталя на 300 коек. Сейчас его готовят к сдаче в эксплуатацию. Эта работа ведется военно-строительным комплексом Минобороны в рамках выполнения целевых задач, поставленных Министром обороны РФ Андреем Белоусовым на расширенной коллегии. Аналогичные объекты сдали под ключ в Краснознаменске и Брянске.