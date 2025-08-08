В Москве ячейка МТО вербовала трудовых мигрантов, задержаны 9 иностранцев

В Москве задержали девять иностранных граждан, которые участвовали в террористической организации и вербовали мигрантов, сообщили в ЦОС ФСБ России. Их заключили под стражу.

По данным СК, они действовали при координации идеологов, находящихся в странах Евросоюза.

«Фигуранты, находясь на территории города Москвы, являясь убежденными сторонниками террористической организации, вели пропагандистскую деятельность и занимались вербовкой трудовых мигрантов для вступления в ее ряды», - сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

При обысках правоохранители изъяли запрещенные в нашей стране пропагандистские материалы МТО, телефоны, носители информации, содержащие сведения о формах и методах организации. По данным ФСБ, следственные действия происходили при совместной работе с СГБ Республики Узбекистан.