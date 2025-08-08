МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
ДТП с двумя автобусами произошло на севере Москвы, пострадал один человек

На месте аварии образовалась пробка.
Гоар Хачатурян 2025-08-08 09:07:08
© Фото: Telegram/moscowtoplive © Видео: Telegram/moscowtoplive

ДТП с двумя автобусами произошло на севере Москвы сегодня около семи часов утра. В ходе аварии на Библиотечном проезде пострадал один человек, он находится под наблюдением врачей. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгортранса.

Сообщается, что на месте ДТП образовалась пробка. Людям пришлось выйти из транспорта и пойти пешком.

«Сегодня утром на улице Дыбенко произошло ДТП с участием двух автобусов маршрутов 483 и е41. В результате ДТП в автобусе е41 пострадал пассажир, его госпитализировали в городскую больницу», - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что на месте работают специалисты. Сотрудники госавтоинспекции устанавливают подробности происшествия.

#Москва #авария #ДТП #автобус
