Бойцы ВС РФ рассказали, как освобождали Январское в Днепропетровской области

Активную огневую поддержку мотострелковым подразделениям оказывали расчеты артиллерии и ударные беспилотники.
2025-08-08 05:48:50
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие группировки войск «Восток» рассказали подробности освобождения населенного пункта Январское в Днепропетровской области. Об этом сообщает Минобороны России.

Наши бойцы оказывали активные и решительные действия, благодаря чему был освобожден этот населенный пункт.

Известно, что враг изо всех сил сопротивлялся и стремился сохранить контроль над важным участком фронта, но под натиском российских штурмовых групп был вынужден отступить, оставив свои огневые позиции.

Как передает российское оборонное ведомство, активную огневую поддержку мотострелковым подразделениям оказывали расчеты артиллерии и ударные беспилотники.

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #освобождение #Днепропетровская область #Январское
