В Госдуме рассказали о новых правилах продажи смартфонов с 1 сентября

Закон касается производителей, которые ограничивают установку RuStore. К таким компаниям относится Apple.
Екатерина Пономарева 2025-08-08 04:21:33
© Фото: Cfoto, Global look press

Новые правила продажи планшетов, смартфонов и других гаджетов вступают в силу с 1 сентября в России. Об этом сообщил член комитета Государственной думы по информационной политике Антон Немкин.

Согласно новому закону, все цифровые устройства на рынке должны обеспечивать пользователям доступ в российский магазин RuStore. Производителям смартфонов и планшетов нужно обеспечить возможность скачивания, обновления и оплаты приложений из RuStore.

«Любые ограничения на работу предустановленного ПО или приложений из RuStore будут расцениваться как нарушение закона», - цитирует депутата РИА Новости.

Закон напрямую касается тех производителей, которые ограничивают установку сторонних магазинов приложений. К таким компаниям относится Apple.

«По умолчанию на гаджетах Apple установлен магазин приложений AppStore. Альтернативные магазины не предусмотрены. Также с начала 2022 года из-за санкций недоступны платежи через Apple Pay», - заявил Немкин.

Закон устранит такую дискриминацию и защитит интересы российских пользователей и разработчиков.

Ранее глава комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский заявил «Звезде», что создание и внедрение RuStore является еще одним шагом к укреплению российского цифрового суверенитета.

