Пять человек пострадали при аварии на канатной дороге в Нальчике

Пять человек пострадали в результате аварии на канатно-кресельной дороге в Нальчике. О погибших не сообщается. Об этом заявил в своем Telegram-канале глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков.
«В связи с аварией на канатно-кресельной дороге в Нальчике принимаются необходимые оперативные меры, устанавливаются обстоятельства произошедшего», - написал он.
Отмечается, что на месте работают экстренные службы, продолжаются спасательные работы — медики оказывают пострадавшим необходимую помощь.
Кадры публикует МЧС Кабардино-Балкарии.
По поручению главы КБР на место также прибыл министр здравоохранения республики Рустам Калибатов.
Напомним, обрыв канатно-кресельной дороги в курортной зоне Нальчика произошел сегодня около шести часов вечера. На место незамедлительно приехали МЧС России и экстренные службы.
© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»