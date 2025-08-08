МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Пять человек пострадали при аварии на канатной дороге в Нальчике

На месте продолжают работать спасатели.
Гоар Хачатурян 2025-08-08 19:14:32
© Фото: Telegram/mchskbr © Видео: Telegram/mchskbr

Пять человек пострадали в результате аварии на канатно-кресельной дороге в Нальчике. О погибших не сообщается. Об этом заявил в своем Telegram-канале глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков.

«В связи с аварией на канатно-кресельной дороге в Нальчике принимаются необходимые оперативные меры, устанавливаются обстоятельства произошедшего», - написал он.

Отмечается, что на месте работают экстренные службы, продолжаются спасательные работы — медики оказывают пострадавшим необходимую помощь.

Кадры публикует МЧС Кабардино-Балкарии.

По поручению главы КБР на место также прибыл министр здравоохранения республики Рустам Калибатов.

Напомним, обрыв канатно-кресельной дороги в курортной зоне Нальчика произошел сегодня около шести часов вечера. На место незамедлительно приехали МЧС России и экстренные службы.

#авария #Кабардино-Балкария #МЧС #канатная дорога #Нальчик
