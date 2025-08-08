МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Умер создатель разгонного блока «Фрегат» Асюшкин

Владимир Асюшкин активно работал над проектами «Марс» и «Марс-71», 5М, «Фобос», IRS.
Ян Брацкий 2025-08-08 18:08:58
© Фото: Roscosmos.ru

В Москве простились с выдающимся специалистом в области ракетно-космической техники и создателем разгонного блока «Фрегат» Владимиром Асюшкиным.

Всю свою жизнь Асюшкин посвятил конструированию космических аппаратов. Он работал над проектами «Марс» и «Марс-71», 5М, «Фобос», IRS, принимал активное участие в продвижении отечественной космической техники, сообщили в ГК «Роскосмос».

«Создание разгонного блока "Фрегат" стало значительным достижением... для всей космической отрасли, послужило мощным импульсом для развития... и задало высокую планку для будущих проектов», - говорится в сообщении.

Владимир Асюшкин воспитал целую плеяду конструкторов, коллеги и друзья запомнили его как талантливого руководителя и мудрого наставника, пишет Aif.ru. Знания и инженерный талант снискали ему уважение и признание в профессиональном сообществе.

За годы работы Асюшкин был награжден медалью Российского авиационно-космического агентства «Звезда Циолковского», а также другим и памятными знаками отрасли.

Коллектив АО «НПО Лавочкина» выражает соболезнования родным и близким Владимира Асюшкина.

#роскосмос #фрегат #конструктор #прощание #АО «НПО Лавочкина» #Асюшкин
