В затопленном ливнями Сочи осадки не прекратятся до середины недели

На Черноморском побережье теплая погода резко сменилась интенсивными дождями, при том, что ненастье сопровождается грозами и порывистыми ветрами, а температура воздуха достигает +30 градусов. Об этом в беседе со «Звездой» заявила главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

«Люди, которые поехали туда отдыхать, должны учитывать, что в районе Сочи в августе должно выпасть где-то 100-120 мм осадков. Пока еще норма не выполнена, так что все дожди, которые должны выпасть в августе, пока еще там сохранятся», - отметили в Метеобюро.

Позднякова предупредила, что неустойчивая погода в Сочи продержится как минимум до середины следующей недели, ожидать прекращения осадков пока не стоит.

Сейчас погоду определяет атмосферный фронт, он лежит по периферии антициклона, именно с ним связаны такие интенсивные осадки, объяснила специалист.

За прошедшие сутки в Сочи выпало 20% от месячной нормы. В горных районах ситуация хуже - там почва уже перенасыщена влагой, это приводит к тому, что выпавшие осадки стекают в реки и происходят подтопления, отметила Позднякова.

Напомним, Сочи затопило ливнями, мощные потоки повалили деревья, перекрыли дороги, затопили автомобили. Река Хоста вышла из берегов и залила один из районов города. Кроме того, непогода парализовала движение из Дагомыса в сторону Лазаревского.