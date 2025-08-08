МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В затопленном ливнями Сочи осадки не прекратятся до середины недели

Туристам порекомендовали учитывать этот факт при планировании визита.
Гоар Хачатурян 2025-08-08 15:33:54
© Фото: Belkin Alexey, news.ru, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

На Черноморском побережье теплая погода резко сменилась интенсивными дождями, при том, что ненастье сопровождается грозами и порывистыми ветрами, а температура воздуха достигает +30 градусов. Об этом в беседе со «Звездой» заявила главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

«Люди, которые поехали туда отдыхать, должны учитывать, что в районе Сочи в августе должно выпасть где-то 100-120 мм осадков. Пока еще норма не выполнена, так что все дожди, которые должны выпасть в августе, пока еще там сохранятся», - отметили в Метеобюро.

Позднякова предупредила, что неустойчивая погода в Сочи продержится как минимум до середины следующей недели, ожидать прекращения осадков пока не стоит.

Сейчас погоду определяет атмосферный фронт, он лежит по периферии антициклона, именно с ним связаны такие интенсивные осадки, объяснила специалист.

За прошедшие сутки в Сочи выпало 20% от месячной нормы. В горных районах ситуация хуже - там почва уже перенасыщена влагой, это приводит к тому, что выпавшие осадки стекают в реки и происходят подтопления, отметила Позднякова.

Напомним, Сочи затопило ливнями, мощные потоки повалили деревья, перекрыли дороги, затопили автомобили. Река Хоста вышла из берегов и залила один из районов города. Кроме того, непогода парализовала движение из Дагомыса в сторону Лазаревского.

#Сочи #наш эксклюзив #дожди #ливни #Метеобюро Москвы
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
2
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
3
Воентех
4
«Военная приемка» в Беларуси
5
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
6
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
7
Инженеры водной стихии
8
Рота БМПТ. Терминатор в бою
9
Патрон против дрона
10
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 