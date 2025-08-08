МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Рабочий погиб при обрушении потолка в квартире в Петербурге

Во время обрушения в квартире находились два человека.
Виктория Бокий 2025-08-08 01:33:18
© Фото: Telegram/procspb © Видео: Telegram/procspb

В одной из квартир жилого дома на Невском проспекте в Санкт-Петербурге обрушился потолок. Во время обрушения в помещении находились двое рабочих, проводившие там ремонт. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

Известно, что из двоих человек, находившихся в квартире во время обрушения, один скончался.

Сейчас организована проверка по факту обрушения перекрытия между первым и вторым этажами.

Кроме того, в ходе надзорных мероприятий будет дана оценка обеспечению безопасности проживания в данном доме.

#Санкт-Петербург #обрушение #квартира #ремонтные работы #погибшие #Невский проспект
