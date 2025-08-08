Рабочий погиб при обрушении потолка в квартире в Петербурге

В одной из квартир жилого дома на Невском проспекте в Санкт-Петербурге обрушился потолок. Во время обрушения в помещении находились двое рабочих, проводившие там ремонт. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

Известно, что из двоих человек, находившихся в квартире во время обрушения, один скончался.

Сейчас организована проверка по факту обрушения перекрытия между первым и вторым этажами.

Кроме того, в ходе надзорных мероприятий будет дана оценка обеспечению безопасности проживания в данном доме.