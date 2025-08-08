МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Красноярском крае пьяный водитель сбил мать с грудным ребенком в коляске

Мальчика госпитализировали с серьезными травмами, мать ребенка не пострадала, сообщили в региональном МВД.
Лиза Губина 2025-08-08 12:25:22
© Фото: Telegram/mvd_24 © Видео: Telegram/mvd_24

В Красноярском крае пьяный водитель без прав на скорости сбил мать с трехмесячным малышом в коляске, когда те шли по краю проезжей части, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России.

 «В результате дорожно-транспортного происшествия мальчик с серьезными травмами был госпитализирован. Женщина не пострадала», - уточнили в ведомстве.

На кадрах видно, как водитель «зигзагами» ехал по дороге, а после влетел в идущих с краю дороги. Из-за удара коляска отлетела на несколько метров от дороги.

По данным МВД, показания прибора показали содержание алкоголя в крови водителя - 0,40 мг/л. В результате следователи возбудили уголовное дело по статье 264 УК РФ, нарушителю может грозить до семи лет лишения свободы.

Отмечается, что водитель пытался избежать встречи с сотрудниками ДПС, узнав в сообществе в соцсетях об их местоположении. В ведомстве призвали не оказывать подобную «медвежью услугу».

#в стране и мире #МВД #ДТП #Пьяный водитель
