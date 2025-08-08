В Красноярском крае пьяный водитель сбил мать с грудным ребенком в коляске

В Красноярском крае пьяный водитель без прав на скорости сбил мать с трехмесячным малышом в коляске, когда те шли по краю проезжей части, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России.

«В результате дорожно-транспортного происшествия мальчик с серьезными травмами был госпитализирован. Женщина не пострадала», - уточнили в ведомстве.

На кадрах видно, как водитель «зигзагами» ехал по дороге, а после влетел в идущих с краю дороги. Из-за удара коляска отлетела на несколько метров от дороги.

По данным МВД, показания прибора показали содержание алкоголя в крови водителя - 0,40 мг/л. В результате следователи возбудили уголовное дело по статье 264 УК РФ, нарушителю может грозить до семи лет лишения свободы.

Отмечается, что водитель пытался избежать встречи с сотрудниками ДПС, узнав в сообществе в соцсетях об их местоположении. В ведомстве призвали не оказывать подобную «медвежью услугу».