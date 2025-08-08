МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

РФ и Казахстан начали работу по строительству АЭС большой мощности

В казахском Улькене стартовали инженерные изыскания, была прорублена первая разведочная скважина, после специалисты примут решение о точном расположении станции.
Лиза Губина 2025-08-08 10:57:04
© Фото: Росатом © Видео: Росатом

В казахском поселке Улькен в пятницу, 8 августа, начались первые работы по строительству совместной АЭС большой мощности России и Казахстана, сообщили в пресс-службе госкорпорации Росатома.

В мероприятии приняли участие гендиректор Росатома Алексей Лихачев и председатель Агентства по атомной энергии Республики Казахстан Алмасадам Саткалиев.

На начальном этапе происходит подбор оптимальной площадки - бурение около 50 разведочных скважин и отбор грунта, что необходимо для определения безопасного местоположения с учетом сейсмической устойчивости, гидрогеологических особенностей и других параметров. Позже специалисты примут решение о точном расположении станции.

«Сегодняшний день - лишь первый шаг, но именно он определяет путь Казахстана к формированию новой высокотехнологичной отрасли в экономике страны. Мы уверены, что строительство АЭС даст мощный импульс развитию региона», - сказал Саткалиев.

Уточняется, что срок службы реактора составляет 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет. По словам Лихачева, Росатом со всем своим накопленным опытом приступит к реализации этого важного для Астаны проекта.

Напомним, в мае президент России Владимир Путин обсудил по телефону со своим коллегой из Казахстаан Касым-Жомартом Токаевым экономику и энергетику и двустороннее взаимовыгодное сотрудничество в этих сферах.

#Россия #в стране и мире #АЭС #Росатом #Казахстан #Алексей Лихачев #Алмасадам Саткалиев
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
2
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
3
Воентех
4
«Военная приемка» в Беларуси
5
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
6
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
7
Инженеры водной стихии
8
Рота БМПТ. Терминатор в бою
9
Патрон против дрона
10
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 