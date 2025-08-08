РФ и Казахстан начали работу по строительству АЭС большой мощности

В казахском поселке Улькен в пятницу, 8 августа, начались первые работы по строительству совместной АЭС большой мощности России и Казахстана, сообщили в пресс-службе госкорпорации Росатома.

В мероприятии приняли участие гендиректор Росатома Алексей Лихачев и председатель Агентства по атомной энергии Республики Казахстан Алмасадам Саткалиев.

На начальном этапе происходит подбор оптимальной площадки - бурение около 50 разведочных скважин и отбор грунта, что необходимо для определения безопасного местоположения с учетом сейсмической устойчивости, гидрогеологических особенностей и других параметров. Позже специалисты примут решение о точном расположении станции.

«Сегодняшний день - лишь первый шаг, но именно он определяет путь Казахстана к формированию новой высокотехнологичной отрасли в экономике страны. Мы уверены, что строительство АЭС даст мощный импульс развитию региона», - сказал Саткалиев.

Уточняется, что срок службы реактора составляет 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет. По словам Лихачева, Росатом со всем своим накопленным опытом приступит к реализации этого важного для Астаны проекта.

Напомним, в мае президент России Владимир Путин обсудил по телефону со своим коллегой из Казахстаан Касым-Жомартом Токаевым экономику и энергетику и двустороннее взаимовыгодное сотрудничество в этих сферах.