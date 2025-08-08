МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Оператор БПЛА «Герань-2» поразил место хранения беспилотников ВСУ

Удар наносился в населенном пункте Красное на территории Черниговской области.
2025-08-08 13:34:43
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает о поражении пункта управления и места хранения украинских беспилотников в зоне специальной военной операции. 

Уточняется, что росийские военнослужащие сделали это, применив БПЛА «Герань-2». 

Отмечено, что цели находились на территории Черниговской области, если точнее, то в населенном пункте Красное. 

Ранее российское оборонное ведомство сообщило об успешном поражении вражеского ТЦК при помощи такого же беспилотника. Этот центр находился в населенном пункте Дружковка, заметили в МО РФ. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#беспилотники #спецоперация #Черниговская область #Герань-2 #красное
