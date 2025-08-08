Оператор БПЛА «Герань-2» поразил место хранения беспилотников ВСУ

Минобороны России сообщает о поражении пункта управления и места хранения украинских беспилотников в зоне специальной военной операции.

Уточняется, что росийские военнослужащие сделали это, применив БПЛА «Герань-2».

Отмечено, что цели находились на территории Черниговской области, если точнее, то в населенном пункте Красное.

Ранее российское оборонное ведомство сообщило об успешном поражении вражеского ТЦК при помощи такого же беспилотника. Этот центр находился в населенном пункте Дружковка, заметили в МО РФ.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.