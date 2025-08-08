МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Полный пакет «Града» накрыл скопление ВСУ на Константиновском направлении

Расчет РСЗО «Град» быстро отстрелял 40 ракет и сменил позицию, обезопасив себя от ответного удара.
Павел Кольцов 2025-08-08 11:38:03
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Расчет реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» 238-й артбригады 8-й армии группировки войск «Центр» нанес массированный удар по скоплению живой силы и легкой бронетехники ВСУ на Константиновском направлении. Как сообщил в своем сюжете корреспондент Павел Кольцов, полный пакет из 40 реактивных снарядов накрыл площадь порядка 15 гектаров, поддержав огнем наступление подразделений.

«Поразили недавно скопление соперника - живой силы и легкой бронетехники. Пикапы, мотоциклы. Видимо, планировали резким напором что-то сделать, но мы их остановили», - рассказал командир БМ-21 Алексей Товстоляк.

Работа РСЗО не остается без внимания вражеской разведки, поэтому артиллеристы не задерживаются на огневой позиции.

«У нас несколько позиций - три, а то и больше. Эти позиции надо подготовить, проверить на наличие мин, взрывчатых веществ. И каждую работу чередовать, врага путая и себя обезопасить», - пояснил Товстоляк.

Боевая машина оснащена дополнительной защитой от дронов - решетками и «мангалами», которые, по словам водителя Евгения Приходько, уже не раз спасали технику от поражения. Старший наводчик батареи Николай Курбала подчеркнул, что «Град» способен одним пакетом накрыть сразу несколько целей.

«Главное, чтобы в район цели прилетело. Мы же площадью накрываем. Была работа - полпакета по одной цели, полпакета по второй», - пояснил он.

Расчеты реактивной артиллерии продолжают уничтожать назначенные цели, создавая благоприятные условия для продвижения штурмовых подразделений.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#РСЗО #Град #наш эксклюзив #БМ-21
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
2
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
3
Воентех
4
«Военная приемка» в Беларуси
5
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
6
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
7
Инженеры водной стихии
8
Рота БМПТ. Терминатор в бою
9
Патрон против дрона
10
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 