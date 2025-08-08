Полный пакет «Града» накрыл скопление ВСУ на Константиновском направлении

Расчет реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» 238-й артбригады 8-й армии группировки войск «Центр» нанес массированный удар по скоплению живой силы и легкой бронетехники ВСУ на Константиновском направлении. Как сообщил в своем сюжете корреспондент Павел Кольцов, полный пакет из 40 реактивных снарядов накрыл площадь порядка 15 гектаров, поддержав огнем наступление подразделений.

«Поразили недавно скопление соперника - живой силы и легкой бронетехники. Пикапы, мотоциклы. Видимо, планировали резким напором что-то сделать, но мы их остановили», - рассказал командир БМ-21 Алексей Товстоляк.

Работа РСЗО не остается без внимания вражеской разведки, поэтому артиллеристы не задерживаются на огневой позиции.

«У нас несколько позиций - три, а то и больше. Эти позиции надо подготовить, проверить на наличие мин, взрывчатых веществ. И каждую работу чередовать, врага путая и себя обезопасить», - пояснил Товстоляк.

Боевая машина оснащена дополнительной защитой от дронов - решетками и «мангалами», которые, по словам водителя Евгения Приходько, уже не раз спасали технику от поражения. Старший наводчик батареи Николай Курбала подчеркнул, что «Град» способен одним пакетом накрыть сразу несколько целей.

«Главное, чтобы в район цели прилетело. Мы же площадью накрываем. Была работа - полпакета по одной цели, полпакета по второй», - пояснил он.

Расчеты реактивной артиллерии продолжают уничтожать назначенные цели, создавая благоприятные условия для продвижения штурмовых подразделений.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.