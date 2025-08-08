В Минцифры рассказали о схеме доступа к Интернету при ограничениях

Минцифры с операторами связи согласовало техническую схему доступа граждан к мобильному Интернету при ограничениях по причине безопасности. Известно, что даже при блокировке связи у россиян будет сохраняться доступ к такси, службам доставки и маркетплейсам. Об этом рассказал глава ведомства Максут Шадаев на полях конференции «Цифровая эволюция» в Калуге.

«То есть, когда происходит блокировка, по капче пользователи смогут получить доступ к “белому списку” массово востребованных сервисов на той же скорости», - отметил он.

Под «белым списком» подразумеваются любые сервисы массового использования, например, маркетплейсы, службы доставки, такси.

Кроме того, как добавил глава Минцифры, все, что касается сетей М2М, межмашинного взаимодействия, будет отдельно прописано и выделено. Сделано это с целью, чтобы не отказывали банкоматы, платежные терминалы и другие устройства на случай ограничения доступа к Интернету.

Также будут прописаны периоды ограничений для иностранных SIM-карт, попадающих в национальный российский роуминг. Такие действия позволят исключить возможность использования сервисов мобильного интернета в российских сетях связи для управления иностранными беспилотниками.

Напомним, что россияне стали часто жаловаться на сбои в работе мобильного Интернета в разных регионах. Это происходит из-за ограничений доступа к сети в связи с атаками БПЛА.