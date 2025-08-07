Каршеринг на скорости снес людей на остановке под Петербургом

Полиция возбудила уголовное дело по факту наезда водителя каршеринга на пешеходов в Красном Селе, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу.

Отмечается, что в результате ДТП пострадали две женщины: одна скончалась на месте, вторая - госпитализирована в тяжелом состоянии.

Водитель попытался скрыться с места происшествия, но правоохранителям удалось задержать его. По информации полиции Санкт-Петербурга, мужчине 35 лет.

По факту ДТП следствием возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ, которое предусматривает ответственность за нарушение ПДД, повлекшее смерть человека по неосторожности.

Напомним, инцидент произошел в Красносельском районе в Петербурге сегодня около пяти часов утра. Водитель каршерингового автомобиля не справился с управлением и совершил наезд на автобусную остановку, где стояли люди. Одна женщина погибла, вторая находится в реанимации.