В Новороссийске перекрыли движение транспорта из-за атаки ВСУ

В Новороссийске в районе набережной от улицы Исаева до Суворовской перекрыли движение транспорта из-за атаки ВСУ. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.

Также во время действия ограничений запрещено гулять по набережной.

Кроме того, мэр города напомнил о запрете съемки и опубликования фото и видеоматериалов с отражением атаки, работы средств защиты объектов, специальных и оперативных служб в социальные сети.

По последней информации, ограничения в Новороссийске сняты. Угрозы жителям и гостям города нет.