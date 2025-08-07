МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Новороссийске перекрыли движение транспорта из-за атаки ВСУ

Во время действия ограничений запрещено не только движение транспорта, но и прогулок.
Виктория Бокий 2025-08-07 05:03:59
© Фото: Виталий Тимкив, РИА Новости

В Новороссийске в районе набережной от улицы Исаева до Суворовской перекрыли движение транспорта из-за атаки ВСУ. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.

Также во время действия ограничений запрещено гулять по набережной.

Кроме того, мэр города напомнил о запрете съемки и опубликования фото и видеоматериалов с отражением атаки, работы средств защиты объектов, специальных и оперативных служб в социальные сети.

По последней информации, ограничения в Новороссийске сняты. Угрозы жителям и гостям города нет.

#Новороссийск #набережная #ограничение движения #атака всу #андрей кравченко
