МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Артиллеристы разгромили позиции ВСУ у Гуляйполя боеприпасами «Краснополь»

Огневое поражение по выявленным позициям украинских боевиков было нанесено в районе населенного пункта Гуляйполе.
2025-08-07 08:06:27
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты самоходных артиллерийских установок «Мста-С» группировки войск «Восток» уничтожили позиции противника в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны России.

Отмечается, что огневое поражение по выявленным позициям украинских боевиков было нанесено в районе населенного пункта Гуляйполе.

Как сообщает российское оборонное ведомство, цели поразили управляемым высокоточным боеприпасом «Краснополь».

Объективный контроль поражения целей и корректировку огня вел оператор разведывательного дрона «Орлан-30».

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов.

#Минобороны России #спецоперация #Мста-С #запорожская область #Гуляйполе #БПЛА «Орлан-30»
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
2
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
3
Воентех
4
«Военная приемка» в Беларуси
5
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
6
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
7
Инженеры водной стихии
8
Рота БМПТ. Терминатор в бою
9
Патрон против дрона
10
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 