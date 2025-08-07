Расчеты самоходных артиллерийских установок «Мста-С» группировки войск «Восток» уничтожили позиции противника в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны России.

Отмечается, что огневое поражение по выявленным позициям украинских боевиков было нанесено в районе населенного пункта Гуляйполе.

Как сообщает российское оборонное ведомство, цели поразили управляемым высокоточным боеприпасом «Краснополь».

Объективный контроль поражения целей и корректировку огня вел оператор разведывательного дрона «Орлан-30».

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов.