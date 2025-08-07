Бездомные мигранты устроили протест у мэрии Парижа, требуя жилье

В центре Парижа вышли на протест около 200 бездомных мигрантов с семьями, требуя обеспечить их жильем. Об этом сообщает Life.

Отмечается, что митинг организовала крайне левая ассоциация Utopia56.

Одна из участниц акции выразила мнение во время протеста, что во Франции должно быть равенство для всех. Она подчеркнула, что многие из тех, кто вышел на митинг, проживают в Париже уже десять лет и работают, но им все равно приходится ночевать на стоянках или в метро.

Кроме того, сама организация, организовавшая митинг, заявила, что власти Парижа не принимают мер для решения проблемы бездомных и направляют ищущих кров в ассоциацию. Эти действия приводят к перегрузке организации и нехватке волонтеров, а также затрудняют поиск мест для размещения бездомных и минимальных средств для их выживания на улице.