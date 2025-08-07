Новые правила: как изменили меры безопасности в метро Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге мужчине отказали в проезде в метро из-за выключенной техники. Петербуржец Антон Стрелков теперь обходит эту станцию метрополитена стороной. Накануне он пришел сюда с компьютерным монитором. В метро мужчину в итоге не пустили - пришлось везти его по земле.

«Пригласили на досмотр, я пошел в кабинку, показал сумку, мне сказали - включи, говорю - хорошо, не вопрос, дайте розетку, я включу - мне сказали, розеток нет, предоставить не можем, дальше ваша проблема», - рассказал Стрелков.

Сотрудники метрополитена аргументировали отказ приказом №34, по которому технику теперь нужно включать и показывать, что она работоспособна. С 1 марта в силу вступили новые правила. Если вы едете в сервис с неисправным девайсом, метро вы воспользоваться не можете.

Жаловаться на ужесточение досмотра пассажиры метрополитена начали только сейчас. И только - в Петербурге - в других городах страны пока ни от кого не требуют проверить то, что проверить без розетки невозможно. Петербургский Метрополитен объясняет это тем, что заботится о безопасности всех пассажиров и просит отнестись к новым требованиям с пониманием.

«Досмотр радио-видео и телеаппаратуры, а также мобильных телефонов, и персональных компьютеров теперь проводится посредством включения и проверки их работоспособности», - написано в приказе Минтранса №34.

ГУП метрополитена объяснили, что проверка устройств является вынужденным ответом современным реалиям и возможным угрозам, направлена исключительно на защиту пассажиров, и пресечение возможных негативных последствий.

«К большому сожалению, у метрополитена нет возможности в ходе досмотровых процедур, с учетом плотности пассажиропотока, дефицита площадей и технических условий предоставлять источники питания, розетки и другие устройства гражданам для демонстрации их работоспособности», - сообщает ГУП метрополитена.

Кроме того, сетевое напряжение в пунктах досмотра подаётся без стабилизации, что может вызвать выход из строя гражданских приборов.

Россияне уже привыкли к досмотрам в аэропортах и железнодорожных вокзалах страны - когда просят включить телефон или ноутбук. Но получается, что только в петербургском метро вас могут не пустить с севшим или сломанным ноутбуком - ну или с другой техникой, не имеющей автономного аккумулятора.

Юрист Глеб Юрченко считает, что действия метрополитена не правомерны.

«Со своей стороны пассажир готов предоставить информацию - метрополитен должен предоставить тех возможность для того, чтобы подзарядить ноутбук и тогда пассажир получается может предоставить информацию», - рассказал юрист.

Депутата Законодательного Собрания Алексея Цивилева это странность смутила настолько, что он уже отправил запрос начальнику метрополитена - но надеется, что проблема все таки носит частный характер.