Расчеты БпЛА Южной группировки войск уничтожили две роботизированные платформы ВСУ в районе Константиновки.

Операторы БпЛА Южной группировки войск продолжают уничтожать пути снабжения передовых подразделений ВСУ в районе населенного пункта Константиновка. Там воздушная разведка обнаружила два маршрута подвоза боеприпасов и провизии посредством роботизированных платформ.

БпЛА 6-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск уничтожили точными ударами обе платформы. Они лишили ВСУ ресурсов для продолжения оборонительных действий. Теперь штурмовики Южной группировки войск могут продвинуться вперед, заняв новые позиции.

Напомним, бойцы ВС РФ уничтожили пункты управления БПЛА врага в районе Январского.



Материал подготовили Екатерина Пономарева и Николай Баранов.