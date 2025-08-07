Представителя Италии вызвали в МИД РФ из-за «антироссийских выпадов»

Временный поверенный в делах Италии в России Джованни Скопа был вызван в МИД РФ. Поводом для этого стало продвижение антироссийской риторики в итальянских СМИ. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Контрпродуктивный курс на формирование образа врага в лице России ни в коей мере не отвечает коренным интересам итальянцев и не отражает многолетние традиции дружбы и взаимной симпатии между народами России и Италии», - говорится в сообщении.

Внешнеполитическое ведомство обратило внимание Джованни Скопы на то, что ведение антироссийской деятельности в информационном поле страны, а также распространение неправдивых новостей ведут к усугублению кризиса в отношениях между Россией и Италией.

На Смоленской площади считают, что именно в этой «тяжелой атмосфере» стала возможна отмена концерта российского дирижера, руководителя Мариинского и Большого театров Валерия Гергиева.

«Именно в этой тяжелой атмосфере стала возможна недавняя отмена выступления дирижера В.А. Гергиева на музыкальном фестивале "Лето по-королевски" в г. Казерте», – отметили в МИД.

Напомним, 21 июля организаторы из Королевского дворца в Казерте на юге Италии объявили об отмене запланированного на 27 июля выступления Валерия Гергиева. Концерт должен был стать первым в Европе за последние три года.