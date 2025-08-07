МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Представителя Италии вызвали в МИД РФ из-за «антироссийских выпадов»

Итальянской стороне указали на русофобские настроения и реакцию Рима на позицию Москвы.
Гоар Хачатурян 2025-08-07 19:16:31
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Временный поверенный в делах Италии в России Джованни Скопа был вызван в МИД РФ. Поводом для этого стало продвижение антироссийской риторики в итальянских СМИ. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Контрпродуктивный курс на формирование образа врага в лице России ни в коей мере не отвечает коренным интересам итальянцев и не отражает многолетние традиции дружбы и взаимной симпатии между народами России и Италии», - говорится в сообщении.

Внешнеполитическое ведомство обратило внимание Джованни Скопы на то, что ведение антироссийской деятельности в информационном поле страны, а также распространение неправдивых новостей ведут к усугублению кризиса в отношениях между Россией и Италией.

На Смоленской площади считают, что именно в этой «тяжелой атмосфере» стала возможна отмена концерта российского дирижера, руководителя Мариинского и Большого театров Валерия Гергиева.

«Именно в этой тяжелой атмосфере стала возможна недавняя отмена выступления дирижера В.А. Гергиева на музыкальном фестивале "Лето по-королевски" в г. Казерте», – отметили в МИД.

Напомним, 21 июля организаторы из Королевского дворца в Казерте на юге Италии объявили об отмене запланированного на 27 июля выступления Валерия Гергиева. Концерт должен был стать первым в Европе за последние три года.

#Россия #италия #Фейки #МИД РФ #антироссийская риторика
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
2
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
3
Воентех
4
«Военная приемка» в Беларуси
5
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
6
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
7
Инженеры водной стихии
8
Рота БМПТ. Терминатор в бою
9
Патрон против дрона
10
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 