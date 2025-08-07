Путин, Ушаков и Шойгу провели в Кремле встречу с советником Моди

Президент России Владимир Путин принял в Кремле советника премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджита Кумара Довала.

С российской стороны во встрече также приняли участие Секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу и помощник президента РФ Юрий Ушаков, сообщается на сайте Кремля.

Ранее Сергей Шойгу анонсировал встречу президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди. Осталось определиться со сроками очередных полноформатных переговоров двух лидеров, уточнил он в беседе с советником индийского премьера.

Шойгу добавил, что для Москвы первостепенное значение имеет укрепление стратегического партнерства с Нью-Дели, в основе которого лежат доверие, уважение и учет взаимных интересов.

Россия и дальше настроена на сотрудничество с Индией с целью формирования справедливого миропорядка, резюмировал Шойгу.