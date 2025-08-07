Перечислены пять самых опасных подержанных гаджетов

Гаджеты, которые уже были в эксплуатации другим пользователем, могут быть небезопасны. Например, некоторые девайсы способны продолжать копировать данные же после формального сброса настроек. Подробнее об этом в беседе с aif.ru рассказал эксперт по цифровым технологиям и интеграции инженерных сетей Сергей Грибанов.

Самый опасный пункт в этом списке, считает эксперт, это современные системы видеонаблюдения и «умные» камеры.

«Иногда злоумышленники специально могут оставлять в таких устройствах бэкдоры — специальные каналы доступа, через которые можно продолжать наблюдать за помещением. И такая камера, установленная в вашем доме, может транслировать изображение на серверы третьих лиц», - рассказал Грибанов.

Еще одна категория, которой стоит опасаться, это «умные» замки и системы контроля доступа. На таких замках может сохраниться удаленный доступ прежнего хозяина: отпечатки пальцев или снимок лица. Из-за этого недобросовестный продавец сможет еще долгое время открывать дверь проданной квартиры, предупредил специалист.

Часы и фитнес-трекеры, говорит он, тоже могут представлять угрозу — они собирают огромный объем личной информации о владельце, сохраняя данные о пульсе, времени сна, маршрутах перемещения.

«Подобные данные могут высоко цениться на черном рынке, поэтому „новый“ трекер может не только показывать вам информацию о вашем здоровье, но и отправлять ее третьим лицам», - объяснил Грибанов.

С осторожностью стоит покупать и бывшие в употреблении смартфоны. С помощью бывшего в использовании девайса мошенники могут установить на нее шпионскую программу. А если телефон ранее был украден, на нового владельца даже может обратить внимание полиция.

Пятый и завершающий пункт — это «умные» розетки и выключатели. По словам Грибанова, такие безобидные с виду устройства могут сохранять связь с системами прежнего владельца.

«При их интеграции в чужой „умный“ дом удаленный доступ вполне может остаться, и розетки продолжат работать по „старому“ расписанию», - пояснил он.

Чтобы обезопасить себя, аеред покупкой эксперт рекомендует проверить продавца — запросить у него документы на устройство, проверить его историю сделок. Если покупка совершается онлайн, то Грибанов советует спросить о причине продажи, попросить сбросить устройство до заводских настроек.

«Перед покупкой проверьте, что можете войти в настройки и выполнить сброс, нет ли привязки к чужому аккаунту», - добавил он.

Следует также проконтролировать работу основных функций, внимательно осмотреть устройство и убедиться, что на нем нет следов вскрытия. После покупки гаджета эксперт советует сбросить его до заводских настроек, обновить прошивку и поменять пароли.