МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Петербурженка едва не сгорела в автомобиле из-за ревнивой подруги

Пострадавшая осталась жива, с многочисленными ожогами ее госпитализировали.
Ян Брацкий 2025-08-07 18:12:55
© Фото: Telegram/gsuskrf_spb

Ревнивая жительница Санкт-Петербурга едва не сожгла заживо свою соперницу. Инцидент произошел в Выборгском районе Северной столицы.

«Подозреваемая... находясь у автомобиля... на почве ревности, осуществила поджог автомобиля, в котором была ее знакомая», - сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

На опубликованных с места происшествия кадрах видно, что салон автомобиля полностью выгорел. Несмотря на это, пострадавшая осталась жива. Ее вовремя вытащили из пылающей иномарки и с многочисленными ожогами передали врачам .

Скорая на расправу петербурженка задержана. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

#пожар #Санкт-Петербург #СК РФ #ревность
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
2
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
3
Воентех
4
«Военная приемка» в Беларуси
5
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
6
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
7
Инженеры водной стихии
8
Рота БМПТ. Терминатор в бою
9
Патрон против дрона
10
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 