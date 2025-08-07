Петербурженка едва не сгорела в автомобиле из-за ревнивой подруги

Ревнивая жительница Санкт-Петербурга едва не сожгла заживо свою соперницу. Инцидент произошел в Выборгском районе Северной столицы.
«Подозреваемая... находясь у автомобиля... на почве ревности, осуществила поджог автомобиля, в котором была ее знакомая», - сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.
На опубликованных с места происшествия кадрах видно, что салон автомобиля полностью выгорел. Несмотря на это, пострадавшая осталась жива. Ее вовремя вытащили из пылающей иномарки и с многочисленными ожогами передали врачам .
Скорая на расправу петербурженка задержана. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».
