В России впервые завели дело на дроповода

Первое в России уголовное дело возбудили против дроповода. Так называют людей, которые ищут исполнителей для совершения денежных переводов. Исполнители получают деньги, которые мошенники до этого украли у своей жертвы.

«Задержан гражданин, осуществлявший скупку и перепродажу электронных средств платежей для использования в преступной деятельности», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Выйти на подозреваемого оперативникам помог дроппер - выполняющий задания дроповода человек. Он подробно раскрыл всю преступную схему скупки счетов в банках для перевода денег, пишет 360.ru

У вербовщика провели обыск. Нашли и изъяли мобильные телефоны, множество банковских и сим-карт. В настоящее время участники незаконной схемы находятся под подпиской о невыезде.

Немногим ранее в России завели первое уголовное дело о дропперстве - передаче своего банковского счета мошенникам. Подозреваемая - 52-летняя москвичка. Она рассказала, что хотела подработать и нашла подобное предложение в Интернете. Ее попросили зарегистрировать ИП и открыть счета в банке. Общая сумма переведенных через них денег превысила миллион рублей.