МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В России впервые завели дело на дроповода

При обыске у подозреваемого изъяли большое количество мобильных телефонов, банковских и сим-карт.
Ян Брацкий 2025-08-07 17:05:55
© Фото: МВД России © Видео: МВД России

Первое в России уголовное дело возбудили против дроповода. Так называют людей, которые ищут исполнителей для совершения денежных переводов. Исполнители получают деньги, которые мошенники до этого украли у своей жертвы.

«Задержан гражданин, осуществлявший скупку и перепродажу электронных средств платежей для использования в преступной деятельности», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Выйти на подозреваемого оперативникам помог дроппер - выполняющий задания дроповода человек. Он подробно раскрыл всю преступную схему скупки счетов в банках для перевода денег, пишет 360.ru

У вербовщика провели обыск. Нашли и изъяли мобильные телефоны, множество банковских и сим-карт. В настоящее время участники незаконной схемы находятся под подпиской о невыезде.

Немногим ранее в России завели первое уголовное дело о дропперстве - передаче своего банковского счета мошенникам. Подозреваемая - 52-летняя москвичка. Она рассказала, что хотела подработать и нашла подобное предложение в Интернете. Ее попросили зарегистрировать ИП и открыть счета в банке. Общая сумма переведенных через них денег превысила миллион рублей.

#МВД #Ирина Волк #Мошенники #Уголовное дело #дроповод
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
2
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
3
Воентех
4
«Военная приемка» в Беларуси
5
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
6
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
7
Инженеры водной стихии
8
Рота БМПТ. Терминатор в бою
9
Патрон против дрона
10
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 