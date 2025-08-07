Цифровой форум фонда «Защитники Отечества» прошел в Калуге

Седьмого августа в Калуге завершился II Всероссийский цифровой форум фонда «Защитники Отечества». Он прошел в рамках форума «Цифровая эволюция» в федеральном технопарке профессионального образования «Профессионалитет». Организаторами встречи выступили Минцифры РФ и фонд «Защитники Отечества».

Участники обсудили цифровую трансформацию комплексного сопровождения ветеранов СВО и членов их семей, а также предоставления им мер социальной поддержки, в том числе посредством Государственной информационной системы (ГИС) «Защитник Отечества». В обсуждении приняли участие представители фонда «Защитники Отечества», Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерства труда и социальной защиты РФ, руководители цифровой трансформации в регионах России.

«Системная цифровизация – залог успешного исполнения миссии фонда по всесторонней поддержке ветеранов и их семей. Государственная информационная система «Защитник Отечества» поможет вести клиентский путь героев и их близких, которые обращаются в фонд, видеть статистику, эффективно распределять нагрузку сотрудников. Главная цель – оптимизировать рабочие процессы и дать возможность социальным координаторам больше времени уделять поддержке героев СВО и членов их семей», - подчеркнула статс-секретарь - заместитель Министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева в приветствии участникам мероприятия.

В рамках форума обсудили, в частности, внедрение ГИС «Защитник Отечества» в работу фонда. Фонд планирует уже в этом году подключить к системе все филиалы.

«ГИС "Защитник Отечества" - это фундамент, на котором строится цифровая трансформация фонда. Система позволяет в электронном виде формировать планы сопровождения, мониторить их исполнение и собирать обратную связь», - подчеркнул заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Олег Качанов.

В ходе мероприятия также рассмотрели положительный опыт внедрения ГИС «Защитник Отечества» в Липецкой области. В настоящее время 100% подопечных регионального филиала заведены в ГИС. Центральный аппарат фонда регулярно собирает обратную связь об использовании системы – представители различных филиалов в регионах выступают на еженедельных совещаниях в режиме ВКС.

«Все сотрудники филиала успешно прошли обучение на специальной платформе, имеют необходимые навыки и компетенции для работы в ГИС, которые помогают им в ежедневной работе», - рассказал руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Липецкой области Андрей Поляков.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.