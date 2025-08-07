Ветераны СВО рассказали о своем обучении по программе «Школа фермера»

Завершилась обучающая программа «Школа фермера», которая является совместным проектом Государственного фонда «Защитники Отечества» и АО «Россельхозбанк». Участниками образовательного проекта стали 300 ветеранов СВО и члены их семей из 35 субъектов России. Наиболее популярными направлениями проекта в текущем потоке стали растениеводство и животноводство.

«Наши защитники – активные люди. Многие после возвращения домой хотят участвовать в общественной жизни, продолжать работать, в том числе "на земле"», – сказала статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

По словам Анны Цивилевой, помощь героям в обучении и трудоустройстве - одно из ключевых направлений деятельности фонда.

Отмечается, что образовательный проект «Школа фермера» создан для реабилитации и интеграции в мирную жизнь ветеранов СВО. Также программа направлена на их обучение с целью последующего трудоустройства на агропромышленные предприятия и организацию агробизнеса. В качестве выпускных работ слушатели представили бизнес-планы, которые позволят им подать заявку на грант.

Так, пятеро выпускников образовательной программы из Архангельской, Вологодской, Оренбургской областей и Ставропольского края стали получателями гранта «Агромотиватор» на открытие своего дела.

Этот проект вызвал большой интерес у ветеранов специальной военной операции и членов их семей: в текущем году уже подано около 700 заявок на участие. Цырен Базаров, ветеран СВО из Забайкалья, поделился, что приняв участие в программе «Школа фермера», пошел по стопам родных.

«У меня родители и дедушка занимались животноводством, разводили крупный рогатый скот. Поэтому, когда был набор в "Школу фермера", сразу подал заявку на обучение»,– рассказал он.

Напомним, что обучение началось в апреле 2025 года. Новая волна стартует уже этой осенью. Ожидается, что в новом сезоне образовательной программы примут участие 375 ветеранов и члены их семей из 54 регионов России.

Известно, что курс в «Школе фермера» предусматривает не менее 150 часов теоретических занятий и 100 часов практики на протяжении 2,5–3 месяцев. По итогам обучения слушатели могут получить диплом государственного образца. Среди учащихся - действующие аграрии и те, кто собирается запустить свой бизнес с нуля. В каждом регионе специализации выбирают исходя из региональной специфики и потребности внутреннего рынка.

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов.