МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Штурмовик рассказал, как его бойцы обманывают операторов «Бабы-яги»

Для того, чтобы противник сбросил мины туда, где никого нет, наши военнослужащие применяют окопные свечи и ложные блиндажи.
Валентин Матвиенко 2025-08-07 14:25:36
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Корреспондент «Звезды» Валентин Матвиенко работает в зоне специальной военной операции. Он пообщался с российскими штурмовиками. Один из бойцов рассказал ему, как в ночных условиях обмануть операторов украинских гексакоптеров «Баба-яга».

«Ночью же летают с "Бабок-ежек" сбрасывают, берешь, недалеко наподобие блиндажа делаешь, окопную свечку ставишь, и якобы там кто-то есть. А ты вот тут, недалеко. Ночью прилетают, туда сбросы делают, а ты сидишь довольный, жив-здоров», - заметил командир отделения с позывным Буддист.

При этом корреспондент отметил, что оборудование таких ложных блиндажей идет тогда, когда бойцы уже обеспечили себя настоящими - когда-то они роются самостоятельно, а когда-то удается воспользоваться захваченными вражескими укреплениями. Это необходимо, чтобы пережидать постоянные обстрелы противника. 

Ранее российские штурмовики рассказали «Звезде», как они минируют местность при помощи мотоциклов. Для этого к ним приваривают специальные короба сбоку от заднего колеса. Для установки мины достаточно только снизить скорость и открыть этот самый короб. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#бпла #штурмовики #наш эксклюзив #Баба-яга #военная хитрость #Окопные свечи
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
2
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
3
Воентех
4
«Военная приемка» в Беларуси
5
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
6
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
7
Инженеры водной стихии
8
Рота БМПТ. Терминатор в бою
9
Патрон против дрона
10
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 