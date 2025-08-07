Штурмовик рассказал, как его бойцы обманывают операторов «Бабы-яги»

Корреспондент «Звезды» Валентин Матвиенко работает в зоне специальной военной операции. Он пообщался с российскими штурмовиками. Один из бойцов рассказал ему, как в ночных условиях обмануть операторов украинских гексакоптеров «Баба-яга».

«Ночью же летают с "Бабок-ежек" сбрасывают, берешь, недалеко наподобие блиндажа делаешь, окопную свечку ставишь, и якобы там кто-то есть. А ты вот тут, недалеко. Ночью прилетают, туда сбросы делают, а ты сидишь довольный, жив-здоров», - заметил командир отделения с позывным Буддист.

При этом корреспондент отметил, что оборудование таких ложных блиндажей идет тогда, когда бойцы уже обеспечили себя настоящими - когда-то они роются самостоятельно, а когда-то удается воспользоваться захваченными вражескими укреплениями. Это необходимо, чтобы пережидать постоянные обстрелы противника.

Ранее российские штурмовики рассказали «Звезде», как они минируют местность при помощи мотоциклов. Для этого к ним приваривают специальные короба сбоку от заднего колеса. Для установки мины достаточно только снизить скорость и открыть этот самый короб.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.