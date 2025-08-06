МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Вдова погибшего Гришина рассказала о первых выводах судмедэкспертов

Спортивный комментатор Александр Гришин погиб накануне под колесами электропоезда в Московской области.
Ян Брацкий 2025-08-06 19:07:57
© Фото: Александр Вильф, РИА Новости

Судмедэксперты не нашли следов алкоголя в крови трагически погибшего спортивного комментатора Александра Гришина. Об этом заявила его вдова Анастасия.

«У меня на руках судебно-медицинская экспертиза, в которой указано, что не было алкогольного опьянения», - сказала Гришина в сторис своего аккаунта в Instagram* (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Трагедия произошла в Московской области накануне. Сорокасемилетний комментатор погиб под колесами электрички на платформе Битца.

На смерть Гришина отреагировали многие коллеги и спортсмены. Комментатор Первого канала Павел Занозин назвал его гибель шоком.

Александр Гришин начал свою карьеру на ТВ в 2002 году. С тех пор успел поработать на пяти Олимпиадах, матчах чемпионатов мира и Европы по футболу, чемпионатах мира и Европы по фигурному катанию.

*Деятельность компании MetaPlatforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремисткой и запрещена на территории Российской Федерации.

#в стране и мире #Трагедия #комментатор #судмедэкспертиза #александр гришин
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
2
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
3
Воентех
4
«Военная приемка» в Беларуси
5
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
6
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
7
Инженеры водной стихии
8
Рота БМПТ. Терминатор в бою
9
Патрон против дрона
10
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 