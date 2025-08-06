Вдова погибшего Гришина рассказала о первых выводах судмедэкспертов

Судмедэксперты не нашли следов алкоголя в крови трагически погибшего спортивного комментатора Александра Гришина. Об этом заявила его вдова Анастасия.

«У меня на руках судебно-медицинская экспертиза, в которой указано, что не было алкогольного опьянения», - сказала Гришина в сторис своего аккаунта в Instagram* (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Трагедия произошла в Московской области накануне. Сорокасемилетний комментатор погиб под колесами электрички на платформе Битца.

На смерть Гришина отреагировали многие коллеги и спортсмены. Комментатор Первого канала Павел Занозин назвал его гибель шоком.

Александр Гришин начал свою карьеру на ТВ в 2002 году. С тех пор успел поработать на пяти Олимпиадах, матчах чемпионатов мира и Европы по футболу, чемпионатах мира и Европы по фигурному катанию.

*Деятельность компании MetaPlatforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремисткой и запрещена на территории Российской Федерации.