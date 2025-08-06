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Расчет Д-30 поставил точку в боевом пути украинских дроноводов

Артиллерийский удар по укрепленному блиндажу наносился на территории Запорожской области.
2025-08-06 16:37:07
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщило об уничтожении украинских операторов беспилотных летательных аппаратов в зоне специальной военной операции. Это сделал расчет 122-миллиметровой буксируемой гаубицы Д-30 58-й армии из состава группировки войск «Днепр». 

Укрепленный блиндаж с дроноводами ВСУ удалось обнаружить благодаря средствам воздушной разведки. Российское оборонное ведомство уточнило, что уничтожить удалось всех, кто находился в блиндаже - не ушел никто из боевиков. 

Старший наводчик гаубицы с позывным Лукас подчеркнул, что этот успех связан с тем, что расчет работает в тесной связи с разведчиками - общаясь напрямую. Операторы БПЛА вычисляют огневые точки и опорные пункты врага, после чего артиллеристы тут же накрывают их точным огнем.

Ранее сообщалось, что ночной залп «Торнадо-С» накрыл позиции боевиков в ЛНР. На том, чтобы бить в темное время суток, настояли российские разведчики, выявившие цели - так, отметили они, противнику будет нанесен максимальный урон. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#артиллерия #гаубица #спецоперация #д-30 #Дроноводы
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