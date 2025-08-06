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Подвешенную статую невесты нашли в особняке Джеффри Эпштейна

Кроме сотен фотографий с политиками и звездами мировой величины, там нашлись странные вещи.
Гоар Хачатурян 2025-08-06 14:38:23
© Фото: APhifer Keystone Press Agency, Global Look Press

В особняке американского финансиста Джеффри Эпштейна на Манхэттене были обнаружены статуя женщины в свадебном платье на канате, чучело тигра и десятки глазных протезов, которые развешаны вдоль входа в особняк. Снимки обнародовала американская газета The New York Times.

Кроме странных объектов, в доме нашлись первое издание «Лолиты» Владимира Набокова, которое Эпштейн зачитывал некоторым гостя, а также долларовая купюра с подписью основателя Microsoft Билла Гейтса, на которой написано: «Я был неправ».

Над кроватью скандально известного финансиста были повешены камеры. Ранее жертвы Эпштейна рассказывали, что его особняк оснащен целой сетью видеонаблюдения.

На фотографиях, которые показали журналисты, фигурируют Мик Джаггер, Папа Римский Иоанн Павел II, Илон Маск, Дональд Трамп и Билл Клинтон.

Напомним, Конгресс вызвал экс-президента США Билла Клинтона и его жену Хиллари на допросы по делу Джеффри Эпштейна. Они начнутся 18 августа и продлятся до середины октября.

#в стране и мире #скандал #манхэттен #Джеффри Эпштейн #особняк
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